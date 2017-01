ซีเอ็ดยูเคชั่น จัดสัมมนาวิชาการครูผู้สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพอลังอิพับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ “ Teaching Mathematics and Science towards Thailand 4.0” สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีนายสมศักดิ์ ยอดชมชาญ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)กล่าวเปิดสัมมนา ณ. โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายสมศักดิ์ ยอดชมชาญ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดสัมมนาวิชาการ “ Teaching Mathematics and Science towards Thailand 4.0” สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

สำหรับห้องสัมมนาระดับประถมศึกษา (บรรยายไทยควบคู่กับการใช้ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Basic of Teaching science for Primary, Activities for Teaching Science บรรยายโดย ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย และ หัวข้อ Basic of Teaching Mathematics for Primary, Activities for Teaching Mathematics บรรยายโดย ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ห้องสัมมนาระดับมัธยมศึกษา (บรรยายไทยควบคู่กับการใช้ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Basic of Teaching Mathematics for Secondary Activities for Teaching Mathematics บรรยายโดย ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ Basic of Teaching science for Secondary Activities for Teaching science บรรยายโดย ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

โดยมีผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 100 คน เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา