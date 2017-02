โตโยต้า ล้านนาเชิญผู้สนใจ”โตโยต้า วีออสโฉมใหม่”มาทดลองขับ

บริษัทโตโยต้า ล้านนา ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ โตโยต้า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน เชิญท่านที่สนใจอยากเป็นเจ้าของรถยนต์นั่ง โตโยต้า วีออส รุ่นปรับโฉมใหม่ เชิญแวะมาทดลองขับได้ที่ โตโยต้า ล้านนา ทุกโชว์รูม สำหรับราคาของ วีออสโฉมใหม่ ทาง โตโยต้า มอเตอร์ ได้ปรับราคาของ VIOS รุ่นนี้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉลี่ยมีการปรับขึ้นประมาณ10,000 – 15,000 บาท มีการเพิ่มไฟหน้าโปรเจกเตอร์, ไฟเดย์ไทม์, กระจังหน้าใหม่, ปรับท้ายรถใหม่ ส่วนรุ่นที่ปรับเพิ่ม 40,000 บาท คือตัวท็อป ที่เพิ่มเบาะหนังแท้ ดูจากมูลค่าแล้ว ผู้บริโภคได้ประโยชน์มากขึ้นแน่นอน เช่นรุ่น5J CVT ราคา 609,000 บาท รุ่น 5E CVT ราคา 679,000 รุ่น5G CVT ราคา 729,000 รุ่น 5S CVT ราคา 789,000 และเรายังมีสีให้เลือกถึง 6 สี

สำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม ALL AROUND STYLING IS POSSIBLE อาทิ ชุดไฟหน้าดีไซน์ใหม่แบบโปรเจคเตอร์รมดำ พร้อม LED Light Guide กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ สีเทาดำ เมทัลลิก ,กันชนหน้า-หลังดีไซน์ใหม่ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน Daytime Running Lights แบบ LED และไฟตัดหมอกหน้า กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า มือจับประตูโครเมียม ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว ดีไซน์ใหม่พร้อมยางขนาดกว้าง 195/50 R16 เบาะคู่หน้าทรงสปอร์ต แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาเปิดไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ที่วางแก้วคอนโซลด้าน หน้าตำแหน่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า ช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านผู้โดยสารด้านหน้า ห้องโดยสารกว้างขวางและพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังแบบเรียบ กระจกไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับกระจกบังลมหน้าแบบ Acoustic Glass ห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ ดีไซน์กว้างและลึก

สนใจแวะไปทดลองขับ โตโยต้า วีออส โฉมใหม่ได้ที่ โตโยต้า ล้านนา ทุกโชว์รูม หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-408-999

แอ๊ด NV adnv11@gmail.com