หนังออสการ์ที่ “เมเจอร์”

สำหรับคอหนังทั้งหลาย หากวันนี้ต้องการที่จะชมภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในประเภทต่างๆ แนะนำให้แวะมากันได้ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ซึ่งที่นี่รวบรวมหนังเข้าชิงรางวัลออสการ์ไว้ให้ได้ชมมากที่สุด ซึ่งทางโรงภาพยนตร์ฯ ขอเชิญคอหนังทุกท่านมาร่วมสัมผัสสุดยอดภาพยนตร์คุณภาพระดับโลกที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ดูหนังออสการ์ ในสนนราคาพิเศษเพียงเรื่องละ 100 บาทเท่านั้น (เฉพาะภาพยนตร์ที่เข้าฉาย ณ โรงที่กำหนดเท่านั้นรายชื่อภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ)

ซึ่งมีให้ชมได้แก่ Moana (เข้าชิง 2 ออสการ์), Arrival (เข้าชิง 8 ออสการ์), Kubo and the Two (เข้าชิง 2 ออสการ์), Nocturnal Animals (เข้าชิง 1 ออส การ์), Lion (เข้าชิง 6 ออสการ์), The Red Turtle (เข้าชิง 1 ออสการ์), Hell or High Water (เข้าชิง 4 ออสการ์), La La Land (เข้าชิง 14 ออสการ์), Jackie (เข้าชิง 3 ออสการ์) และThe Lobster (เข้าชิง 1 ออสการ์)

งานนี้สามารถตรวจสอบรอบฉายและซื้อบัตรได้ที่ แอพพิเคชั่น “Major Movie Plus”