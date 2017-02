มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนบริการงานวิจัย โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มนํ้าโขง และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ จะจัดการสัมมนา เรื่อง “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00น.- 16.00น. ณ ห้องพู่ระหง (ES-516) อาคาร M-Square จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่ง โทร.053-916359

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช รองอธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยในงานสัมมนาฯ ดังกล่าวได้เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “From Cultural Capital to Innovation and Experiences Driven for High Value Tourism Products”พร้อมด้วย การพูดคุยในหัวข้อ“จาก Cultural Content สู่ Culture Industries ได้อย่างไร: ข้อเสนอจากพื้นที่เชียงรายและลุ่มนํ้าโขงตอนบน” โดย ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มนํ้าโขง และอาจารย์ สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ และหัวข้อ “อุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว”โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษบา สิทธิการ นักวิจัย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ และอาจารย์ สำนักวิชาการจัดการ

มฟล. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถส่งแบบตอบรับมายัง ส่วนบริการงานวิจัย หมายเลขโทรสาร 053 916359 หรือ E-mail: research@mfu.ac.thภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 916389