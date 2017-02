พิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2560 ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า

โดยพิธีเปิด เทศกาลภาพยนต์ญี่ปุ่น 2560 (Japanese Film Festival 2017) โดยได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, คุณโนริฮิโกะ โยชิโอกะ ผู้อำนวยการฝ่าย (ศูนย์) ศิลปะและวัฒนธรรม เจแปนฟาวน์ เดชั่น กรุงเทพฯ, คุณฮิซาโอะ โฮริโคะชิ รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ร่วมด้วยผู้บริหาร “คุณสุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บจม. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น เป็นประธานในการเปิดพิธี เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SFx cinema ชั้น 5 ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์





โดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมรำลึกการครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย พร้อมต้อนรับเดือนแห่งความรักอย่างยิ่งใหญ่ จัดงาน “เทศกาลภาพยนตร์ญี่ปุ่น 2560” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 40 โดยคัดสรรภาพยนตร์หลากหลายรสชาติจำนวน 8 เรื่องจากแดนอาทิตย์อุทัย อาทิ In This Corner of the World, Sanda Ten Braves, Sweet Bean (An), Creepy และอีกมากมายมาให้เลือกรับชมกันอย่างเต็มอิ่ม โดยสามารถชมภาพยนตร์ในเทศกาลได้ ตั้งแต่ วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ในราคาที่นั่งละ 80 บาท





โดยสามารถเช็ครอบฉายพร้อมจองและซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเทศกาลผ่าน www.sfcinemacity.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SF Call Center 02-268-8888 เว็บไซต์ www.sfcinemacity.com และ www.facebook.com/Welovesf หรือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่หน้าโรงภาพยนตร์ ณ ชั้น 5 โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์