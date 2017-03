สังคมกีฬาหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ วันที่ 4 มี.ค. 60

สังคมกีฬาหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์…..วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560 “ไพรดำ” มารับใช้บรรดาพี่ๆ น้องๆ ชาวกีฬาลานนาและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมกีฬาของลานนาให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง…….

เปิดการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการเตรียมการจัดแข่งขันเซปักตะกร้อ “ควีนส์คัพ” ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทานของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจะจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2560 ที่สนาม ตะกร้อโรงเรียนเมตตาศึกษา โดยมี “เสี่ยต่าย” มนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.อุทัย ชัยชนะ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษาและ อาจารย์สุจิตตพร ตระการกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษาร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้…….

การแข่งขันเซปักตะกร้อ “ควีนส์คัพ” ครั้งที่ 7 ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ทางผู้ประสานงาน “เจ้าโจ้” สมศักดิ์ ดวงเมือง ได้ประสานงานเชิญทีมหวดลูกพลาสติก ทีมชาติเสือเหลืองประเทศมาเลเซีย มาร่วมการแข่งขันทั้งประเภททีมชายและประเภททีมหญิง งานนี้แฟนกีฬาหวดลูกพลาสติกจะได้ชมลีลาการหวดลูกพลาสติกดีกรีทีมชาติทั้งของไทยและมาเลเซียงานนี้รับรองได้ว่ามันส์ส์ๆๆๆ…….

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำของ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” รายได้สมทบ “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ สนามกอล์ฟ The Royal Chiangmai Golf Resort อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 จัดแข่ง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภททีม และประเภทบุคคลทั่วไป สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี พร้อมลุ้นของรางวัลพิเศษอีกมากมาย อาทิ รางวัล Hole in one หลุม 6 รถยนต์ Nissan Almera Sportech หลุม 11 รถยนต์ Nissan March ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-936150 หรือสมัครแข่งขันได้ที่สนาม The Royal Chiangmai Golf Resort อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-849301-6 ได้ทุกวัน…….

และในวันนี้ (4 มี.ค.60) ในเวลา 16.00 น. ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่จะมีพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “สุเทพเกมส์” ประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลสุเทพโดยมี ธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพเป็นประธานมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละชนิดกีฬาพร้อมกล่าวปิดการแข่งขันกีฬา “สุเทพเกมส์” สำหรับพี่น้องใน 15 หมู่บ้านของเทศบาลตำบลสุเทพก็อย่าลืมมาร่วมพิธีปิดกีฬาในครั้งนี้…….

ไพรดำ