ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา.. “JAPAN PACKAGING TRENDS AND DESIGN FOR CREATIVE VALUE” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 8.30-16.00 น. พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ จากสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย และบริษัทชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ ผศ.อรสา จิรภิญโญ และ อ.มยุรี ภาคลำเจียก พบกับหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ

– เรื่องน่าเรียนรู้จาก Japan Stars ผลงานบรรจุภัณฑ์ดีเด่น จากการประกวด Japan Packaging Contest

– Why Japan is the global leader of packaging innovation? (ทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมทางบรรจุภัณฑ์)

– Aesthetics on shelf (สุนทรียะ หรือการออกแบบให้น่าสนใจบนชั้นวางขาย)

– Eco Friendliness Packaging (ออกแบบอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

– Efficiency and Cost Reduction (บรรจุภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนได้)

– How to save food waste? (การสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ลดการเน่าเสียของอาหาร)

– What is Universal Design (UD) ? (การออกแบบที่เหมาะกับผู้บริโภคทุกคน ทุกประเภท ทุกวัย)

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนจำนวน 80 ท่านแรก ค่าลงทะเบียน 300 บาท/ท่าน

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อ คุณเจนจิราพร โทรศัพท์ 053-948286, 081-9948489

E-mail: janejiraporn.fin@gmail.com Facebook: FIN.CMU