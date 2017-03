นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2559