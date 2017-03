แบงก์กรุงไทยจับมือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เอาใจลูกค้าคนเชียงใหม่จัดแคมเปญ KTB Precious Plus Exclusive Movie Day in Chiangmai ชวนลูกค้าชมภาพยนตร์สุดคลาสสิค”บิวตี้ แอนด์ เดอะบีสท์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ KTB Precious Plus Exclusive Movie Day in Chiangmai ชวนลูกค้า KTB Precious Plus ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น

สุดคลาสสิคของดิสนีย์ เรื่อง”บิวตี้ แอนด์ เดอะบีสท์” Beauty and The Beast โฉมงามกับเจ้าชายอสูร เพื่อมอบ

ความสุขสุดพิเศษให้กับลูกค้าที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ และกิจกรรมความบรรเทิงมากมายเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โดยทางนางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน กล่าวว่า “กิจกรรม KTB Precious Plus Exclusive Movie Day” ถือเป็นกิจกรรมที่ทางธนาคารกรุงไทยจัดให้เป็นพิเศษสำหรับลูกค้าคนสำคัญได้ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์สุดประทับใจ

ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเราได้ชวนลูกค้ามาชมภาพยนต์แอนิเมชั่นสุดคลาสสิคของดิสนีย์เรื่อง บิวตี้ แอนด์ เดอะบีสท์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางกรุงไทยถือว่าเป็นการมอบความสุขคืนกลับให้ลูกค้าคนสำคัญของเราตลอดทั้งปี

ด้าน นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม KTB Precious Plus Exclusive Movie Day” นับเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยที่อยากคืนความสุขให้กับลูกค้า และเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ที่อยากให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์พิเศษในการรับชมภาพยนต์ จึงเกิดเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟขึ้นสำหรับลูกค้าคนพิเศษ ซึ่งในครั้งนี้ ทางเมเจอร์ได้นำภาพยนต์เรื่อง บิวตี้ แอนด์ เดอะบีสท์ ซึ่งเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดคลาสสิคของดิสนีย์ที่หลายๆ คนต่างรอคอยที่จะรับชม

ซึ่งบรรยากาศในงานจำลอง “สวนกุหลาบ” ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากสำคัญในภาพยนตร์ มาให้บรรดาแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมดื่มดํ่าบรรยากาศและเรื่องราวความประทับใจก่อนที่จะรับชมภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุด “Garden of Rose” ที่จะมาสร้างความประทับใจและตราตรึงให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

สำหรับลูกค้าคนพิเศษของธนาคารกรุงไทยเตรียมพบกับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกิจกรรม “KTB Precious Plus Exclusive Movie Day” รับรองได้ว่าจะได้รับความสนุกสนานสุดวีไอพี พร้อมกิจกรรมความบันเทิงมากมาย ตลอดทั้งปี