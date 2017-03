PEA จัด “Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid” ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้าพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ

นายเสริมสุกล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid” สำหรับระบบจำหน่ายแรงตํ่า มิเตอร์ หม้อแปลง และสายสื่อสารใต้

นั่งร้านหม้อแปลง เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษามิเตอร์ หม้อแปลง จัดระเบียบสายสื่อสารใต้นั่งร้านหม้อแปลง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดการใช้ไฟฟ้า เพิ่มความมั่นคงให้แก่ระบบจำหน่ายของ PEA เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดดำเนินการ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

Patrolling คือ การตรวจสอบระบบจำหน่าย เพื่อการบำรุงรักษา แก้ไขป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดย Patrolman ด้วยตาเปล่า เป็นการบำรุงรักษาโดยใช้ประสาทสัมผัส ซึ่งดำเนินการโดยพนักงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งอาจใช้อุปกรณ์ในการช่วยตรวจสอบ เช่น

1.กล้องส่องทางไกล

2.กล้องถ่ายรูป เพื่อเก็บภาพถ่ายต่างๆ ที่ต้องการแก้ไขหรือตำแหน่ง

3.กล้องส่องจุดร้อน (Thermal Viewer) จุดต่อสายต่างๆ

4.กล้องตรวจสอบโคโรน่า สำหรับตรวจสอบรอยลีค (Leakage) ของอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย

5.กล้องโดรน (Drone) ตรวจสอบในจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือมองเห็นได้ชัดเจน

สำหรับในเขตพื้นที่ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ โดย นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขต ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถ ตาม โครงการ“Big Patrolling Day and Cleansing for Strong Grid” ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 โดยได้ระดมชุดทีมปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 48 ชุด เข้าดำเนินการ “Big Patrolling Day and Cleansing for Strong Grid” บนเส้นทาง ถนนนิมมานเหมินท์ ถนนศิริมังคลาจารย์ ถนนสุเทพ (ด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และย่านสันติธรรม ในระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2560 นี้