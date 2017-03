ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ H.E Mr. Kirill Barsky, Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Thailand (นายคีริลล์ บาร์สกี้ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย) ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่