ปลุกความฝันให้วัยมันส์กับ “COVER DANCE CONTEST 2017”

ปลุกความฝันให้วัยมันส์ กับ TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2017 ที่ กาดสวนแก้วในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2017 ชิงรางวัลกว่า 10,000 บาท เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตรวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ ใช้ทักษะการเต้นในการเข้าถึงเยาวชน พัฒนาทักษะชีวิตและช่วยเหลือเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เพราะ “เยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศในอนาคต

ถ้าวันนี้มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีความฉลาดทางอารมณ์และได้รับการปลูกฝังให้มีจิตอาสา เพื่อส่วนรวม วันข้างหน้าเขาจะสามารถดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย เยาวชนจึงควรได้รับโอกาสและการดูแลเอาใจใส่จากทั้งครอบครัว ชุมชนและประเทศ” พระดำรัสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงมีถึงเจตนารมณ์ของการริเริ่มโครงการ“ทูบีนัมเบอร์วัน” ซึ่งมีการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกรูปแบบตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา

โดยการแข่งขัน ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม ไม่จำกัดอายุ ให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่ เพลงที่ใช้แสดงมีความยาวไม่เกิน 7 นาที แสดงในรูปแบบ cover dance และมีความเป็นทูบีนัมเบอร์วันในแบบของทีมที่สื่อถึงการเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนเก่งและคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สำหรับน้องๆ เยาวชนที่สนใจ ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขัน ในวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว สามามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แฟนเพจ “ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงใหม่” หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 085-7117975