คนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต Asia Today

ประชุมวิชาการ เรื่อง เอเชียทูเดย์ : คนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต Asia Today : Next generation with creation thehistory of the future ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “คนรุ่นใหม่ คนหนุ่มสาว เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญจะเป็นกลุ่มกำลังหลักที่จะดูแลรักษาโลกใบนี้ต่อไป การจัดโครงการในครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ จำนวนกว่า 500คน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้ แนวคิด ความเชื่อ ประสบการณ์ และบทเรียน จากการปฏิบัติการของนักปราชญ์ นักคิด นักปฏิบัติการทั้งระดับโลก ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น อาทิ ดร.สาทิส กุมาร นักกิจกรรมทางสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ ชาวอินเดีย ซึ่งเป็น อดีตผู้ก่อตั้งสถาบัน ชูเมกเกอร์ ประเทศอังกฤษ, คุณอโนชา ปารมีสัก ผู้ประสานงานโครงการเพิ่มกำลังผลิตเกษตรอินทรีย์, คุณลี อายุ จือปา เจ้าของ “อาข่า อ่ามา” กาแฟไทยดังไกลระดับโลก, คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2558,คุณกนกศักดิ์ แก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ร่วมกันคิดค้นทิศทางการพัฒนา ทั้งต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อรัฐบาล เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ เกิดจิตสำนึกดีงาม พร้อมที่จะลุกขึ้นมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ตามที่พวกเขาคาดหวังอยากให้เป็นในอนาคต” กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยจะเป็นการประชุมภายในเครือข่าย Toward Organic Asia-Toa และคนรุ่นใหม่ ที่มาจากประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และภูฏาน และจะมีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 08.30น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ พร้อมทั้งมีการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายของคนรุ่นใหม่กับการสร้างประวัติศาสตร์ของอนาคต”, “NextGEN: the Inspiration & Future History” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 2 เมษายน 2560 จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 5 กลุ่มย่อย ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้แก่ กลุ่ม 1 “คนรุ่นใหม่กับการเมืองสีเขียว”, กลุ่ม 2 คนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็น“ทายาทเกษตรกรเกษตรอินทรีย์”, กลุ่ม 3 คนรุ่นใหม่ที่เป็น“ทายาทศาสนธรรม”, กลุ่ม 4 ผู้เข้าร่วมเป็น“ทายาทชุมชน”คนรุ่นใหม่ที่สนใจและกำลังกลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิด, กลุ่ม 5 ผู้เข้าร่วมเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านบริการการพัฒนา“ทายาทนักบริหาร” และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนี้ จะเป็นการ นำเสนอผลจากการประชุมกลุ่มย่อย พร้อมสรุปภาพรวม ข้อเสนอแนะ นโยบาย ก่อนมีพิธีปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุม