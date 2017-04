โปรเม เอรียา ร่วงมาอยู่อันดับ 3 ของโลกแล้ว กอล์ฟ LPGA โดนโปรเกาหลีแซง

กอล์ฟเมเจอร์แรกของปีรายการ ANA Inspiration Rancho Mirage ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ได้ผู้ชนะแล้ว โดยเป็นการเพย์ออฟกันระหว่าง สาวเกาหลี SO Yeon Ryu และ Lexi Thompson โปรสาวเจ้าถิ่นจากสหรัฐอเมริกา ผลปรากฎว่า So Yeon Ryu เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ คว้าแชมป์เมเจอร์แรกของปีไปครอง และทำให้คะแนนสะสมของเธอขึ้นนำ โปรเมของเรา ที่วันสุดท้ายโชว์ฟอร์มไม่ออก 18 หลุม ได้เพียง 1 อันเดอร์พาร์ ได้ที่ 9 ร่วม และทำให้คะแนนของโปรเมลดลงมาเหลือ 8.28 ในขณะที่คะแนนสะสมของ So Yeon Ryu ขึ้นไปเป็น 8.46 เป็นมือ 2 ของโลกแทน โปรเม ส่วนมือ 1 ของโลกยังคงเป็น ลิเดีย โค ที่คะแนนสะสมของเธอ 9.47 น่าเสียดายแทน โปรเมของเราที่วันสุดท้ายตีไม่ดี แต่ก็ไม่เป็นไรการแข่งขันยังเหลืออีกหลายสนาม คาดว่าอันดับโลกคงเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกทัวร์นาเม้นท์ที่มีการแข่งขัน เพราะคะแนนสะสมใกล้เคียงกันมาก รายการต่อไปจะเป็นรายการที่ 8 แข่งวันที่ 12-15 เมษา รายการ LOTTE Championship Presented by HERSHEY Ko Olina, Oahu,ชิงเงินรางวัลร่วม 2,000,000 ดอลล์ล่าสหรัฐ ( โดยแชมป์เก่าคือ Minjee Lee)จากออสเตรเลีย แฟนๆกอล์ฟชาวไทยก็อย่าพึ่งเลิกเชียร์โปรเม คาดว่ามือ 1 ของโลกคง มาถึงในไม่ช้านี้ ถ้าหากโปรเมตั้งใจตีให้ติดอันดับ 1-10 ทุกรายการที่เหลือ