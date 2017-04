รศ. ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้ร่วมทีมวิจัยนานาชาติ เรื่อง Profiling the Good Practice of Institutional Policies and Initiatives for Internationalization of Selected Universities Of 5 Southeast Asian Countries ณ สถาบันวิจัยอุดมศึกษาแห่งชาติมาเลเซีย มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ ซานส์ มาเลเซีย