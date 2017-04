วัยทีนเชียงใหม่โชว์สเต็ปลีลาแดนซ์ระเบิดความมันส์ในงาน TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2017

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE COVER DANCE CONTEST 2017 ให้สาวกขาแดนซ์โชว์สเต็ปและประชันความมันส์ ซึ่งทีม Oh ! Baby ก็คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมมาเลฟิเซนต์ คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 และทีมวานซืน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ส่วนทีมที่ไม่ได้รับรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะน้องๆขาแดนซ์เท้าไฟ ทุกทีม ต่างก็โชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่ แดนซ์กระจายมันส์สุดขั้ว ทำให้ได้รับเสียงปรบมือจาก ผู้ชมอย่างกึกก้องทั่วทั้งลานกิจกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว