พรอมเมนาด้าอัดแน่นกิจกรรมตลอดเดือนเมษายนเอาใจเด็กๆรับปิดเทอม

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เตรียมจัดงานเอาใจลูกค้ารับช่วงฤดูร้อน โดยเริ่มจากงานเทศกาลงานดนตรีร็อคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ พบศิลปินร็อคเสียงฟ้าคำรามอย่าง สงกรานต์ The Voice, ปอนด์ The Voice, ไนท์ วิทวัส The Voice และพบการรวมตัวกันอีกครั้งในรอบปีของวงร็อคจากโลกันต์อย่าง DEZEMBER, The Ghost Band วงร๊อคฝีมือเยี่ยมที่จะมากระชากวิญญาณร็อคในตัวคุณ และวงโคตรยิ้ม วงน้องใหม่แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ วันที่ 8 เมษายน 2560 ลานด้านหน้าอาคาร A ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป เอาใจลูกค้ากลุ่มขาร็อค นอกจากนั้น ยังดึงดูดเด็กๆ ด้วยกิจกรรม “Kids Talent Show 2017 by Voice Studio ” โดยที่ครูแนนสอนยิมนาสติกเพื่อสุขภาพ และเทควันโด 700 ปี เชียงใหม่สนุกสนานไปกับการแสดงความสามารถที่หลากหลายของเด็กๆ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 23 เมษายน 30 เมษายน พบกับความสนุกได้ทั้ 3 วัน มาร่วมเติมรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ มูลนิธิบ้านอุ่นใจ (Warm Heart) ขอเชิญร่วมกิจกรรมรักษ์โลก ลดการเผา ลดหมอกควัน พร้อมกับรู้จัก ” ถ่านไบโอชาร์” หนึ่งทางเลือกของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ตลอดช่วงเดือนเมษายนนี้ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกมากมาย และในวันที่ 23 เมษายน 2560 ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร A ยังพบกับงาน “Balance Bike Meeting ” เข้าร่วมกิจกรรมการขี่จักรยาน และเล่นเกมส์ รับของรางวัลกลับบ้านกันง่ายๆ พร้อมชมโฉม Balance Bike หลากรุ่นหลายยี่ห้อที่มาให้เลือกเป็นเจ้าของ อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดีๆ ที่ทาง ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา ตั้งใจมอบให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตลอดทั้งเดือนนั้น เชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้รับความสนุก ความประทับใจ และกิจกรรมต่างๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีทั้งลูกค้ากลุ่มครอบครัว เพื่อน หรือคู่รัก ที่ได้มีกิจกรรมนอกบ้านดีๆ แบบนี้ และเชื่อว่าลูกค้าจะให้การตอบรับด้วยดีอย่างทุกครั้งที่ผ่านมา