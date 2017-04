ขอกำลังใจ ร่วมเชียร์ สาวน้อยลูกหลานชาวเชียงใหม่ ในงานประกวด Best Princess of the world 2017

น้องช่อเอื้อง ด.ญ. ภูริชญา สุมณศิริ อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนปริส์รอยแยลส์วิทยาลัย กับตำแหน่ง Little Miss Chiangmai Thailand 2016 และล่าสุดคว้าตำแหน่งรอง Little Miss Thailand International 2017 ในการประกวดสุดยอดเยาวชนระดับประเทศ Prince&Princess Thailand 2017 ณ กรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากการที่ได้รับตำแหน่งนี้ เธอจึงได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวด Best Princess of the world 2017 ณ เมืองบาทูมี่ ประเทศจอร์เจีย ซึ่งเป็นคนแรกที่จะได้ไปประกวดเวทีระดับนานาชาติของปีนี้ ขอกำลังใจให้น้องช่อเอื้องลูกหลานชาวเชียงใหม่ด้วยนะคะ โดยจะเดินทางในวันที่ 16เมษายนนี้ สามารถติดตามการประกวดได้ทาง Facebook Fanpage : Prince&Princess Thailand