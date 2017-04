“เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์” ชวนชม “Fast And Furious 8”

หลังจากที่ “คอหนัง” รอคอยกันมานานพอควร วันนี้สิ้นสุดการรอคอยแลัว กับการเข้าฉายของภาพยนตร์เร็ว…แรง ทะลุนรก แห่งศตวรรษ เรื่อง “Fast And Furious 8 : เร็ว…แรงทะลุนรก 8”

ซึ่งงานนี้ เข้าฉายให้ชมกัน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่

โดย Fast And Furious 8 เป็นภาพยนตร์

แอ็คชั่น ฝีมือการกํากับ ของ เอฟ การี่ เกรส ที่นำแสดงโดย จอนสัน สตาทัม

ในภาคนี้ ดอมและเล็ตตี้ อยู่ในช่วงฮันนีมูน

ส่วนไบรอันและมีอา ก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตครอบครัวของตัวเอง ส่วนคนอื่นๆ ก็พ้นจากข้อกล่าวหา กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

แต่เมื่อมีสตรีลึกลับเข้ามาล่อลวงดอมสู่โลกอาชญากรรรม โดยที่เขาไม่มีทางเลือกและกลายเป็นคนทรยศครอบครัว พวกเขาต้องเผชิญกับการทดสอบอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

จากคิวบา มาถึงนิวยอร์ก และสู่พื้นราบ นํ้าแข็งบนทะเลบาเรนทส์ พวกเขาต้องซิ่งสลับไปมาข้ามโลก เพื่อหยุดยั้งผู้นิยมลัทธิอนาธิปไตย ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในโลก และนําดอมผู้ทําให้พวกเขารวมเป็นครอบครัวกลับมา

งานนี้สนใจ ก็แวะมาชมกันได้ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต และชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

ซึ่งหากมาชม Fast And Furious 8 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ฯ เซ็นทรัลเฟสฯ ท่านจะได้อรรถรสในการชมแบบเต็มรูปแบบ กับอีก 2 ทางเลือก ได้แก่ โรงภาพยนตร์ IMAX จอยักษ์ สมจริง ทะลุจอมากกว่าทุกระบบ และระบบ 4DX ภาพยนตร์ฮอลลีวูด 4มิติ พร้อม 11 สเปเชี่ยลเอฟเฟ็คท์

นอกจาก Fast And Furious 8 แล้ว วันนี้เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์เชียงใหม่ ยังมีหนังเข้าฉายให้ชมอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น The Smurfs 3 : สเมิร์ฟ หมู่บ้านที่สาบสูญ, The Boss Baby : เดอะ บอส เบบี้, Siam Square : สยามสแควร์ และGet Out : ลวงร่างจิตหลอน

คอหนังทั้งหลาย สนใจก็แวะมาชมกัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป