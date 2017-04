บทความพิเศษ เรื่องน่ารู้ก่อนไปเรียนต่อประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาอย่างมาก ภาษาทางการที่ใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนคือภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบัน นโยบายการศึกษาของฟิลิปปินส์ยังคงเป็นไปในรูปแบบที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ระบบการศึกษาของฟิลิปปินส์จึงมีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมไปถึงประชาชนภายในประเทศมีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงถึง 80%

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ถึง 1 เมษายน ที่ผ่านมา นายวรินทร นนทะธรรม ผู้จัดการศูนย์ฯ เดอะเบสท์ ได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ ตามคำเชิญของการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์และสายการบิน Philippine Airline เพื่อที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงการ “Education Tourism in the Philippines” โดย ได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Adamson University, Cebu Doctor’s University และ University of San Carlos และสถาบันสอนภาษา Miriam College, QQ English, IDEA Acadamia และ EV English Academy จากการได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในครั้งนี้พบว่า ระบบการเรียนการสอนของประเทศฟิลิปปินส์มีมาตรฐานสูงมาก และเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ เพราะว่าค่าเรียนไม่แพง ส่วนนักเรียนในประเทศไทยก็สะดวกต่อการเดินทางเพราะใช้เวลาเพียงแค่ 3 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น จุดเด่นของสถาบันในประเทศฟิลิปปินส์คือ มีการเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ

หลักสูตรที่น่าสนใจคือ หลักสูตรตัวต่อตัว (Man on Man) เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว ซึ่งเป็นวิธีที่เร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษา หลักสูตรนี้จะจัดโดยดูความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก และสามารถจัดชั่วโมงเรียนได้ตามต้องการ มีห้องเรียนส่วนตัว จึงทำให้สามารถเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรอื่นๆ ที่ผู้เรียนสนใจได้เช่นกัน การเรียนจะไม่มากไม่น้อยเกินไป และได้ตามที่ผู้เรียนต้องการ อีกหลักสูตรที่น่าสนใจคือ หลักสูตรระยะสั้น Short Course ซึ่งสามารถจัด Group ไปเรียนได้

นักเรียนส่วนใหญ่มาจากยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลี ในระหว่างการเยี่ยมชมก็ได้มีโอกาสพบเจอกับ นักเรียนไทย ที่ไปเรียนประเทศฟิลิปปินส์อยู่หลายคน และได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ซึ่งทุกคนประทับใจในระบบการเรียนการสอนของประเทศฟิลิปปินส์ เพราะมีการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึง มีสถานที่พักเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และสวัสดิการต่างๆ เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องสมุด อินเตอร์เน็ต เป็นต้น อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมเก่าแก่อีกมากมาย ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทำให้การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ

นอกจากเยี่ยมชมโรงเรียนแล้ว ก็ยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่เมืองเซบู ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงเก่าในอดีตของฟิลิปปินส์ กิจกรรมที่มีท้าทายและตื่นเต้น นั่นก็คือ กิจกรรม Oslop Whale Shark Interaction หรือเรียกสั้นๆ ว่า ดำน้ำดูฉลามวาฬ ซึ่งเป็นฉลามที่ไม่มีความดุร้าย . ที่ประเทศฟิลิปปินส์ 90% นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก และเป็นอันดับ 3 ของโลก เมือง เซบู มีอาหารขึ้นชื่อคือ “Lechon Capital” เป็น ภาษาตากาล็อก มาจากคำว่า Leche ซึ่งแปลว่า หมูย่างทั้งตัว ในภาษาสเปน เซบูจึงทำ Lechon ได้อร่อยที่สุดในโลก

นอกจาก Lechon ยังมีมะม่วงที่มีความหอม เนื้อแน่น ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อแห่งเมืองซูบเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ สามารถปรึกษา ศูนย์ เดอะเบสท์ ได้โดยตรง โดยศูนย์ จะทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง บริการฟรีสำหรับผู้ที่สนใจตั้งแต่การให้คำแนะนำการเรียนต่อ จนถึงการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก และรับส่งสนามบินตลอดการติดตามดูแลจนสำเร็จการศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เดอะเบสท์ ศูนย์ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร โทร. 053-354 225, 088-269 5099, 090-327 3558 หรือ www.thebest-edu.com