เซ็นทรัลเฟสฯ ชวนเที่ยว “Summer on the Move”

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ชวนสนุกสุดฮิพ ช้อปชิคซัมเมอร์ เน้นเปิดประสบการณ์ใหม่ที่จะทำให้ซัมเมอร์นี้น่าจดจำ กับครั้งแรกของขบวนไลฟ์สไตล์คาราวาน “SUMMER ON THE MOVE” ที่จะขนทัพแฟชั่นและเอ็นเตอร์เทนเมนท์เต็มรูปแบบพร้อมกิจกรรมมากมายเวียนกันไป อัพเดทกันถึงที่ทั่วประเทศ โดยที่เชียงใหม่พบกันในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

“SUMMER ON THE MOVE” จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตได้มากที่สุด ในสไตล์ไลฟ์คาราวานเต็มรูปแบบ นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ผู้นำด้านศูนย์การค้าอย่างซีพีเอ็นร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นดังจัดกิจกรรมสุดฮิพ ทั้งการเปิดตัวเสื้อผ้าคอลเล็กชั่นใหม่ กิจกรรม D.I.Y Workshop ชวนชิมไอศกรีมประจำแบรนด์ และเครื่องดื่มรสชาติพิเศษที่เสิร์ฟเฉพาะในงานนี้เท่านั้น รวมไปถึงกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ดศิลปินชื่อดัง ภายในบรรยากาศการตกแต่งสุดชิค เนรมิตเมืองติดทะเล พร้อม PHOTO SPOT ฮิพๆอีกมากมาย อาทิ Wrangler แบรนด์เดนิม สัญชาติอเมริกัน ที่พร้อมเผยโฉม Wrangler Infi Cool ยีนส์ไม่กลัวร้อน, Lyn Around แบรนด์เสื้อผ้าสีสันสดใสน่ารัก ที่จะเปิดประการณ์การช้อปปิ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟ, LEE COOPER แบรนด์แฟชั่นกางเกงยีนส์สุดฮิปจากเกาะอังกฤษที่จะมาเปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด, SUIT SELECT ร้านสูทเคลื่อนที่แห่งแรกในประเทศไทย, TOMS แบรนด์รองเท้าดังที่มาสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยการมอบไอศกรีม Guss Damn Good ไอศกรีมรส TOMS สุดพิเศษ Salt Vanilla วานิลลาจากเมืองเฮติ และ

เกลือจากเทือกเขาหิมาลัย

GAP แบรนด์แฟชั่นสุดชิคจากอเมริกาที่ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ในคอนเซ็ปต์ I am GAP กับเสื้อผ้าที่สะท้อนความเป็นตัวคุณ, PLAYBOY แบรนด์ที่เป็นมากกว่าเสื้อผ้า กับการเปิดตัว Playboy

cafe ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อม Bunny Girl ที่จะมาสร้างสีสันภายในงานครั้งนี้ด้วย, LEE แบรนด์เดนิมระดับตำนานจากสหรัฐอเมริกา กับการเปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ Lee Body Optix หุ่นสวย เสกได้ และ 101+ พร้อมด้วยกิจกรรม Try On และกิจกรรม DIY สุดเก๋กับ Workshop Badge & Patchwork on Tote Bag และHUSH PUPPIES แบรนด์ผู้นำแฟชั่นรองเท้าสายพันธุ์ใหม่ พร้อมเปิดตัว Smile at Life campaign และรองเท้ารุ่นพิเศษ MOT Collection ที่เปิดตัวเป็นที่แรก

และพิเศษความสนุกแบบจัดเต็ม วันที่ 7 พ.ค.60 ฟังเพลงพราะๆ จาก The Parkinson, ชวนมาสนุกและอัพเดทเทรนด์แฟชั่นหน้าร้อนนี้พร้อมส่งโปรโมชั่นสุดพิเศษและกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเอาใจขาช้อป แล้วพบกัน ในวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2560 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่