จัด Amarin Baby & Kids Fair เอาใจชาวเหนือ

เครือข่ายแม่ลูกอันดับ 1 ของประเทศ รุกตลาดต่างจังหวัด จัดงาน Amarin Baby & Kids Fair เอาใจชาวเหนือคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานทะลุกว่า 150,000 คน โดยจะมีเงินสะพัดภายในงานสูงกว่า 30 ล้านบาท

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง เปิดเผยว่า Amarin Baby and Kids Fair งานแฟร์สำหรับครอบครัวที่จัดอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี รวม 9 ครั้ง ประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา และในปี 2560 มีแผนขยายสู่หัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าครอบครัวทั่วประเทศที่มีศักยภาพไม่แพ้กรุงเทพมหานคร โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพครบทุกด้าน ทั้งเป็นเมืองศูนย์กลางภาคเหนือซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกสบายจากจังหวัดโดยรอบ การจัดงาน Amarin Baby and Kids Fair จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 28–30 เมษายน 2560 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ภายในงานนอกจากการออกบูธจำหน่ายสินค้าคุณภาพครบครันทุกประเภทสำหรับเด็ก คุณแม่ตั้งครรภ์ และครอบครัวแล้ว ยังมีกิจกรรมให้กลุ่มครอบครัวได้ร่วมสนุกและได้ความรู้ อาทิ กิจกรรมแข่งคลานดุ๊กดิ๊กและเดินเตาะแตะของเด็กเล็ก กิจกรรมถ่ายภาพลูกฟรีจากช่างภาพมืออาชีพของนิตยสาร Amarin Baby and Kids กิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแต่ละกิจกรรมทางผู้จัดงานมอบประโยชน์ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชมงานทุกคน งานครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานทะลุกว่า 150,000 คน โดยจะมีเงินสะพัดภายในงานสูงกว่า 30 ล้านบาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าปีนี้ Amarin Baby & Kids ยังเดินหน้าตอกย้ำอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ที่ผ่านมา ด้วยการเป็นเครือข่ายแม่-ลูก อันดับ 1 ของประเทศ โดดเด่นด้วยการเป็นผู้นำด้านคอนเท้นท์คุณภาพ ตอบโจทย์สำหรับทุกครอบครัวยุคใหม่ พร้อมการเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกครบถ้วนทุกช่องทาง โดยมีเครือข่ายพันธมิตรเป็นแหล่งข้อมูลความรู้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียกได้ว่าเป็น NO.1 OMNI Channel of mother & child network อย่างแท้จริง ครอบคลุมและครบวงจร ช่องทางที่สำคัญ ได้แก่ On Print – นิตยสาร Amarin Baby & Kids ที่มียอดพิมพ์ 180,000 ฉบับ/เดือน, สำนักพิมพ์ Amarin Baby & Kids ที่มียอดพิมพ์หนังสือกว่า 250,000 เล่ม/ปี Online – สื่อออนไลน์ครบถ้วนทั้งเว็บไซต์ www.AmarinBabyAndKids.com และเฟซบุ๊ก Amarin Baby & Kids ซึ่งมีการเข้าถึง 20,000,000 reach ต่อเดือน และ On Ground – ที่สุดของงานแฟร์แม่-ลูก คุณภาพระดับประเทศที่มีผู้ร่วมชมงานทั่วทั้งประเทศกว่า 1,000,000 คน/ปี ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า Amarin Baby & Kids จะเป็นเครือข่ายที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบผ่านทุกช่องทางด้วยความแข็งแรงของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทีมพันธมิตรทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเป็นพลังพื้นฐานอันแข็งแกร่งในการสร้างสังคมคุณภาพสำหรับอนาคตที่ดีของครอบครัวต่อไป ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเครือข่ายแม่-ลูกที่ดีที่สุด ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยยังคงให้ความสำคัญในด้านต่างๆ

• คัดสรรสินค้าและบริการที่ดีที่สุด สำหรับคุณแม่และลูกแบบครบครัน ถูก ดี มีคุณภาพ จุใจกว่า 200 บูธ พร้อมรับส่วนลดสูงถึง 80% • กิจกรรมเพื่อแม่-ลูกดีที่สุดตลอดงาน -ฟรี! เสวนาจากคุณหมอชื่อดัง 29 เม.ย. 60 : พบกับแพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิดในหัวข้อ “สุดยอดเคล็ดลับเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างไรให้สำเร็จ” 30 เม.ย. 60 : พบกับแพทย์หญิงพรพิมล นาคพงศ์พันธุ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หัวข้อ “เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ” – Amarin Baby&Kids Baby Rally แข่งคลานดุ๊กดิ๊ก แข่งเดินเตาะแตะ สำหรับหนูน้อย วัย 6 เดือนถึง 2 ปี มาร่วมแข่งขันพร้อมรับรางวัลมากมาย – โชว์การแสดงจากหนูน้อยวัยใส – เล่านิทานกับพี่แตงโม “ชุดนิทานคุณธรรม” และร่วมสนุกกับพี่ข้าวตู และพี่นะโม

-Baby&Kids Studio เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับทันที!สิทธิ์ถ่ายภาพกับช่างภาพมืออาชีพ จากนิตยสาร Amarin Baby&Kids ที่สตูดิโอถ่ายภาพ