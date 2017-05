ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อคุณๆ THE NEW VOLVO S90 ที่ บริษัท เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ส

เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ส เชียงใหม่ ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ วอลโว่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอแนะนำรถยนต์ระดับพรีเมี่ยม The New Volvo S90 ใหม่เป็นรถซีดานหรู 4 ประตู 5 ที่นั่ง เรือธงคันใหม่นำเข้าทั้งคันจากสวีเดน มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่มีรสนิยมสูง ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจชั้นนำ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้า พวกเขาต้องการรถที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ บ่งบอกสถานะทางสังคมและต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายและคล่องตัว รถยนต์ วอลโว่มีความตั้งใจที่จะให้การมาของ The New S90 ใหม่ ครั้งนี้สร้างแรงบรรดาลใจให้กับหลายๆคนที่ชื่นชมยนตรกรรมของวอลโว่ ตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงปัจจุบัน

Volvo S90 ใหม่ ออกแบบภายใต้แนวคิด Designed Around You ซึ่งคิดคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก พัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม SPA ร่วมกับ XC90 และ V90 เน้นเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสาร ลดน้ำหนักของตัวรถลง เพื่อเพิ่มสมรรถนะและการประหยัดเชื้อเพลิง รวมถึงมีการใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสูง เช่น เหล็กโบรอน (Ultra-High Strength Boron Steel)

ดีไซน์ภายนอกของ S90 D4 Inscription ใหม่ มาพร้อมไฟหน้ารูปทรงจำลองแบบ Thor Hammer แบบ LED พร้อมกระจังหน้าแปะโลโก้ Iron Mark รูปแบบใหม่ของวอลโว่ มองดูแล้วให้ความรู้สึกท้าทายแบบไม่เหมือนใคร ไฟท้ายออกแบบรูปตัว C พร้อมอักษร Volvo ด้านท้าย ตัวถังเน้นความล่ำสัน แนวไหล่กว้าง ตัวถังมีความยาว 4,963 มม. ความกว้าง 1,879 มม. ความสูง 1,443 มม. ความยาวฐานล้อ 2,941 มม. S90 D4 Inscription ใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณสั่งการและสื่อสารผ่านดาวเทียม Sensus Connect รองรับ Apple CarPlay ควบคุมผ่านปุ่มแบบสัมผัสบนพวงมาลัย และระบบสั่งงานด้วยเสียง Voice Control แสดงผลผ่านหน้าจอขนาด 9 นิ้ว

วอลโว่ เอส90 ติดตั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์ “Premium Sound by Bowers & Wilkins” สเตอริโอรอบทิศทางมาพร้อมกับแอมป์ขนาด 1,400 วัตต์ 12-แชนเนล คลาส-ดี และลำโพง 19 ตัวรอบห้องโดยสาร สามารถเลือกฟังได้ 3 โหมด ได้แก่ Studio, Individual Stage, และ Gothenburg Concert Hall ที่จำลองการได้ยินเหมือนนั่งอยู่ในห้องชมคอนเสิร์ตระดับเวิลด์คลาส

ด้านความปลอดภัย Volvo S90 D4 Inscription ใหม่ ถูกติดตั้งระบบ Pilot Assist เจเนอเรชั่นที่ 2 สำหรับช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติ สามารถช่วยบังคับและควบคุมพวงมาลัย และปรับตำแหน่งของรถให้วิ่งกึ่งกลางเส้นแบ่งเลนบนถนนโดยไม่ต้องอาศัยรถคันหน้าอีกต่อไป ซึ่งจะทำงานด้วยความเร็วสูงสุด 130 กม./ชม. รวมถึงระบบป้องกันรถยนต์วิ่งออกนอกช่องทาง (Run-Off Road Mitigation) ทำงานในย่านความเร็ว 65-140 กม./ชม. และระบบ City Safety ที่มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับสัตว์ขนาดใหญ่ (Large Animal Detection)

Volvo S90 D4 Inscription ใหม่ ติดตั้งขุมพลังดีเซลคอมมอนเรล Drive-E ความจุ 2.0 ลิตร ทวินเทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 4,250 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด400 นิวตัน-เมตรที่ 1,750-2,500 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 8 สปีดพร้อมเกียร์ทรอนิค (Geartronic) อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา 8.2 วินาที อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยในเมืองนอกเมืองอยู่ที่ 19.6 กม./ลิตร

วันนี้ เชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์ส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจและอยากเป็นเจ้าของรถยนต์วอลโว่ S90 ใหม่ล่าสุดจากประเทศสวีเดน แวะมาชมตัวจริงของรถยนต์รุ่นนี้กันได้ เราเตรียมความพร้อมไว้ให้ท่านแล้ว อย่าพลาดโอกาสสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้งานสักคัน เลือกเอา วอลโว่ S90 ไว้เป็นรถน่าใช้สักคันแล้วคุณๆจะไม่ผิดหวังเมื่อได้เป็นเจ้าของรถยนต์ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยครบทุกอย่าง สำหรับราคาของ วอลโว่ S90 ดีเซลคอมมอนเรล คันนี้ 3,990,000 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 053-221036,053-222904

แอ๊ดNV : adnv11@gmail.com