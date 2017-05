ร่วมมือกันดูแลนักท่องเที่ยว ต่างชาติในเชียงใหม่ใกล้ชิด

ผบช.สตม.ร่วมกิจกรรม “Afternoon tea talk” พบปะหารือกงสุลต่างชาติในเชียงใหม่ เดินหน้าประสานความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อ วันที่4 พ.ค.2560 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม., พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี ผบก.ตม.๕, พ.ตอ.รุจพงศ์ สารวนางกูร ผกก.ตม.จว.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ตม.๕ จัดกิจกรรม “Afternoon Tea Talk” โดยมีกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดเชียงใหม่, ตัวแทนหน่วยงานและสมาคมในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้อง The Restaurant โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างใกล้ชิด

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) กล่าวว่า ตามนโยบายด้านความมั่นคงของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคง และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สตม.จึงได้พยายามแสวงหาเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมพบปะ พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างประเทศ ทั้งตำรวจและตรวจคนเข้าเมืองต่างชาติประจำประเทศไทย (Coffee Talk) เป็นประจำทุกเดือน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพฯ นอกจากนี้เรายังริเริ่มกิจกรรม พบปะพูดคุยกับกงสุลต่างชาติตามหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญๆ อีกด้วย

โดยครั้งนี้เราได้จัดกิจกรรม “Afternoon Tea Talk”ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการตอบรับจากกงสุลประเทศต่างๆเป็นอย่างดี กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด พูดคุยพบปะในบรรยากาศเป็นกันเอง เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสวงหาความร่วมมือในการดูแลนักท่องเที่ยว,นักธุรกิจต่างชาติในเชียงใหม่ ที่ผ่านมา สตม. มีผลจับกุมอาชญากรรมข้ามชาติคดีสำคัญได้เป็นจำนวนมาก เป็นผลอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และเพื่อสร้างความคุ้นเคยในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เมื่อเกิดคดีขึ้นสามารถติดต่อประสานงานกันอย่างรวดเร็ว

หลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไป ตามนโยบายของ สตม.ในการแสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้ คนดีอยู่ง่าย คนร้ายอยู่ยาก “ Good guys in, Bad guys out ”พล.ต.ท. ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ตนยังได้เดินทางมาตรวจความพร้อมและมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางผ่านเป็นจำนวนมาก และมีอัตราเจริญเติบโตสูง จากการตรวจดูพบว่ามีความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ตนได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารในแต่ละระดับชั้นกำชับดูแลอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นการบริการที่สะดวด รวดเร็ว ควบคู่ความมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล“ Good guys in, Bad guys out ”