สายการบิน อีวีเอ (EVA Air) คว้ารางวัลสายการบินยอดเยี่ยมอันดับ 1 จาก SKYTRAX

EVA certified as a SKYTRAX 5-Star Airline for third year in row

Took 5th Place in World’s Top 10 Airlines and 1st Place in World’s Best Airport Services

สายการบิน อีวีเอ มุ่งมั่นพัฒนามาตราฐานสุงสุดด้านความปลอดภัยและให้การบริการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ใน “ด้านการบริการภาคพื้นดิน” หรือ “World Best Airport Services” และ ถูกจัดให้เป็นอันดับที่ 5 สำหรับสายการบินที่ดีที่สุดในโลก “Ranked 5th in World’s Top 10 Airlines of 2018” ในงานจัดอันดับประจำปี ซึ่งจัดโดย SKYTRAX เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2018 ณ กรุงลอนดอน ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันดับการบริการของสายการบินอีวีเอและสำรองที่นั่งได้ที่ www.evaair.com

สายการบิน อีวีเอ ให้ความสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการมาเป็นลำดับแรก เริ่มจากการบริการเช็คอินที่สนามบินไปจนถึงการบริการบนเครื่องบิน อีวีเอมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดโดยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยอำนวนความสะดวกและสร้างประสบการณ์การเดินทางให้กับผู้โดยสาร ตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าและเช็คอินก่อนเวลา ผ่านทางเว็ปไซต์ของทางสายการบินและการให้บริการผ่านทาง Mobile Application ช่วยให้ผู้โดยสารประหยัดเวลาที่สนามบิน

นอกจากนี้สายการบินอีวีเอ ได้ร่วมมือกับแบรนด์สินค้าที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างการบริการและผลิตภัณฑ์บนเครื่องบิน อาทิเช่น น้ำมะม่วงสกัดเย็นคุณประโยชน์จากธรรมชาติ, เค้กจากร้านเบเกอรี่ฝรั่งเศส Paul และขนมหวานที่รังสรรค์จาก Season Cusine Pâtissiartism โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจรอยัลรอเรลของสายการบินอีวีเอมีบริการชุดอุปกรณ์สำหรับใช้บนเครื่องบินจาก RIMOWA รูปแบบกระเป๋าสีฟ้า California และ กระเป๋าหนังจาก Georg Jensen ในเที่ยวบินระยะไกลที่เดินทางออกจากไต้หวัน อีวีเอยังได้ร่วมกับAPUJAN ลอนดอน ในการออกแบบชุดนอนใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโดยสารบนเที่ยวบิน นอกจากนี้อีวีเอยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการในชั้นพรีเมี่ยม ( Premium Economy ) กับ JL Design โดยเริ่มจากการออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่ม

นาย Clay Sun, EVA President กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินระดับ 5 ดาว ติดต่อกันเป็นปีที่สาม” “เขาขอขอบคุณพนักงานอีวีเอและทุกท่านจากหัวใจที่ได้มอบการบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้โดยสารทุกคนเสมอมา นับเป็นเกียรติที่ได้การยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลก เราจะไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายของเรานั่นก็คือการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้โดยสารทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางที่ล้ำค่าและประทับใจ”

SKYTRAX ได้วิเคราะห์จากผลสำรวจความพึงพอใจนักเดินทางทั่วโลกจากทั้งสิ้น 335 สายการบิน ระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 และ พฤษภาคม 2018 จำนวน 20.36 ล้านคน มากกว่า 100 สัญชาติ ตอบรับมาในภาษาอังกฤษ สเปน และ จีน ใน 49 หัวข้อ เกี่ยวกับสนามบินและสภาพแวดล้อมบนเที่ยวบิน องค์กรจัดอันดับThe global ratings เป็นองค์กรที่มีโปรแกรมจัดอันดับที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยได้ให้คำอธิบายถึงการสำรวจว่า “เป็นไปอย่างอิสระ,เที่ยงธรรม และ เป็นสากาล”

รางวัล SKYTRAX World Airline Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่ามากที่สุดรางวัลหนึ่ง ในอุตสาหกรรมการบินโลก หลังจากที่ได้รับการยอมรับผลการสำรวจที่ผ่านมาด้านการบริการที่โดดเด่นและผลิตภัณฑ์ในหลายพื้นที่ EVA ภูมิใจสำหรับรางวัลที่ได้มา จากการจัดลำดับของ SKYTRAX World Airline Awards รางวัลมีรายละเอียดดังนี้ :

Award 2018 Ranking World’s Top 10 Airlines No.5 World’s Best Airport Services No.1 Best Airline Staff in Asia No.2 World’s Cleanest Aircraft Cabins No.2 Best Airlines in Asia No.3 World’s Best Airline Cabin Crew No.5 World’s Best Business class Airlines No.10 Best Business Class Comfort Amenities No.3 World’s Best Premium Economy class Airlines No.7 Best Premium Economy Class Airline Catering No.8 World’s Best Economy class Airlines No.8 Best Economy Class Airline Seats No.8 Best Economy Class Airline Catering No.7

นับเป็นเกียรติที่สายการบินอีวีเอได้รับการจัดอันดับโดยองค์กรระดับโลก อย่างรางวัล “World’s Top 20 Safest Airlines” จาก AirlineRatings.com , อันดับที่ 5 ของ“Top-10 World’s Best Airline Award”, “Top-10 Major Airlines in Asia”, “Best Business Class in Asia” , “Best Premium Economy Class in Asia” และรางวัล “Travelers’ Choice Economy Class in Asia”จาก TripAdvior

เกี่ยวกับสายการบิน อีวีเอ :