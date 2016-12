กลุ่มคนรักฟุตบอลจัดแข่งฟุตบอลอาวุโสการกุศล

กลุ่มคนรักฟุตบอลจังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพฯ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมแข่งฟุตบอลอาวุโสการกุศล“เหมันต์เกมส์” เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน และให้ความช่วยเหลือครอบครัวคนตาบอดอีก 1 ครอบครัว โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 5 ทีมได้แก่ ทีมบ้านแปะ ทีมขุนศึก ทีมลั้นลามิก เอฟซี ทีมสื่อมวลชนเชียงใหม่ และทีม ALL BEST FC จาก กทม.



นายศิรเมศร์ รังสิยาธนินนท์ ประธานชมรมฟุตบอล ALL BEST FC กรรมการบริหาร บริษัทออลล์เทเลคอม จำกัด เป็นประธานการจัดการแข่งฟุตบอลการกุศล “เหมันต์เกมส์” ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่รักในการเล่นฟุตบอลได้มีโอกาสพบปะ เล่นฟุตบอลร่วมกัน และโอกาสเดียวกันนี้สมาชิกได้ร่วมทำบุญ มอบสิ่งดีๆ ให้แก่เด็กด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนในการเรียนรู้ และเสริมทักษะด้านกีฬา โดยร่วมทำบุญด้วยการมอบขนม ของใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อ. แม่แจ่ม 2.โรงเรียนบ้านดงดำ อ.ฮอด 3.โรงเรียนบ้านแม่หืด อ.ฮอด และร่วมให้ความช่วยเหลือครอบครัวของคนตาบอดอีก 1 ครอบครัว ในการนี้ได้เชิญทีมฟุตบอลอาวุโสจากหลากหลายพื้นที่ร่วมแข่งขันประกอบด้วย 1.ทีมบ้านแปะ จาก อ.จอมทอง เชียงใหม่ 2. ทีมขุนศึก จาก อ.เมือง เชียงใหม่ 3. ลั้นลามิก เอฟซี จาก อ.สารภี เชียงใหม่ 4. ทีมสื่อมวลชน เชียงใหม่ 5. ทีม ALL BEST FC จาก กทม.

นายศิรเมศร์ รังสิยาธนินนท์ กล่าวปิดท้ายการจัดงานครั้งนี้ว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ สำหรับในปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีทีมที่มาร่วมแข่งขันจากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทีมที่เดินทางมาจาก กทม. อย่างทีม ALL BEST FC ที่มีตารางการแข่งขันตลอดทั้งปี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงนับว่าเป็นความโชคดีของคนชอบเล่นฟุตบอลที่ได้มาเล่นร่วมกัน และที่สำคัญได้ร่วมกันทำบุญ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจให้เกิดสิ่งดีๆขึ้น และโอกาสหน้าปีต่อๆ ไปถ้ามีโอกาส เราน่าจะมีกิจกรรมที่ดี ที่ได้ช่วยเหลือสังคมในรูปนี้หรือรูปแบบอื่นๆ ให้สังคมเราน่าอยู่สืบไป