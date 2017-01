ปีนี้เดือนมิถุนายนสุดโหด!! หนังใหญ่เข้าฉายให้ชมเพียบ

ผ่านพ้นไปแล้วกับปี 2016 ซึ่งปีที่ผ่านมามีหนังใหญ่ หนังภาคต่อ และเป็นปีของหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่เข้าฉายเยอะ มาในปี 2017 หนังมีความโหดกว่าปีที่ผ่านมา หนังใหญ่ หนังใหม่ หนังรีเมค หนังภาคต่อ มหากาพย์เตรียมมาถล่มในปีนี้แบบทุกเดือน จะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามกัน

“เดือนมกราคม”…เดือนแห่งหนังรางวัลและการกลับมาของ 2 หนัง โคตรมันส์…เริ่มต้นปีในเดือนนี้ เต็มไปด้วยหนังเข้าชิงรางวัล หนังแนวสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิต ได้แก่ Lion , Patriots Day,La La Land , Arrival,Live By Night,The Founder,Jackie,The Red Turtle ส่วนหนังใหญ่ในเดือนนี้ เป็นการกลับมาของหนังภาคต่อ ที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วอย่าง xXx: Return of Xander Cage และResident Evil: The Final Chapter

“เดือนกุมภาพันธ์”…เดือนแห่งความเร่าร้อน โรแมนติก…หนังที่น่าจับตาและเชื่อว่าหลายคนรอคอยมากที่สุดคือ Fifty Shades Darker ตามมาด้วย หนังรักอีกหลายเรื่อง เช่น Tomorrow I Will Date with Yesterday’s You หนังรักญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว , Mr. Hurt มือวางอันดับเจ็บ หนังไทยที่ได้ ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ มารับบทเป็นหนุ่มอกหัก , 3 Cities หนังไทยสุดโรแมนติกที่ถ่ายทำในสามโลเคชั่น ส่วนหนังมันส์ตัดเลี่ยน ก็มี Monster Trucks , The LEGO Batman Movie , John Wick 2 รวมถึงหนังซุปเปอร์ฮีโร่สายพันธุ์รัสเซียเรื่อง Guardians

“เดือนมีนาคม”…แต่ละค่ายปล่อยของเด็ด ปิดไตรมาสแรก…ปิดท้ายไตรมาสแรกของ ปี 2017 แต่ละค่ายปล่อยไม้เด็ดแบบจัดเต็มชนิดที่ว่า แค่ต้นปีแรกก็มันส์ซะแล้ว กับหนังซุปเปอร์ฮีโร่มันส์ๆ ได้แก่ Logan หนังภาคปิดของวูล์ฟเวอรีน , Kong: Skull Island หนังคิงคองยักษ์ , Beauty and the Beast ของ ดิสนีย์ , Power Rangers ฉบับรีบู๊ตยกเครื่องใหม่ และGhost in the Shell หนังไซไฟจากมังงะญี่ปุ่นที่ได้ สการ์เล็ต โจแฮนสัน มารับบทนำ

“เดือนเมษายน”…2 ขาใหญ่กลับมาทวงบัลลังก์บ๊อกออฟฟิศ…ต้อนรับฤดูร้อนด้วยการคืนบัลลังก์ของสองหนังใหญ่ Fast & Furious 8 เมื่อดอมทรยศครอบครัวฟาสต์ งานนี้จะมันส์แค่ไหน ต้องคอยติดตามหนังฉายรับสงกรานต์ 12 เมษายน ส่วนมาร์เวลก็ส่งฮีโร่สุดเกรียน Guardians of the Galaxy 2 มาถล่มโรงฉายก่อนอเมริกา 27 เมษายน

“เดือนพฤษภาคม”…เสียงเพรียกแห่งท้องทะเลกลับมาอีกครั้ง…มาลุยกันต่อกับหนังแอ็คชั่นย้อนยุค King Arthur: Legend of the Sword , Alien:Covenant การกลับมาของหนังภาคต่อกองทัพเอเลี่ยน และปิดท้ายเดือนด้วยการล่องเรือกลับมาของกัปตัน แจ็ค สแปร์โรว์ ใน Pirates of the Caribbean 5 โดยภาคนี้เขายังคงถูกตามล่าจากตัวร้ายใหม่ รวมถึงมีตัวละครใหม่ที่คาดว่า จะมีความเกี่ยวข้องกับ วิล เทอร์เนอร์ ด้วย

“เดือนมิถุนายน”… กาดอกจันไว้เลย เดือนนี้โหดสุด!!!…โหดเพราะเดือนนี้มีหนังใหญ่เข้าพร้อมกันถึง 5 เรื่อง เปิดด้วย Wonder Woman ฮีโร่สาวจาก DC ส่วนค่าย UIP ขนมาอีก 4 เรื่องคือ The Mummy ฉบับรีบู๊ตใหม่ที่ได้ ทอม ครูซ มาวิ่งอีกแล้ว จากนั้นก็ไปวิ่งต่อกับหนังซอมบี้ ที่วิ่งโคตรไวอย่าง World War Z 2 ที่ได้ แบรต พิตต์ มาเล่นเหมือนเดิม แล้วมาเติมอารมณ์แบ๊วๆ ใสๆ ฮาบ้าบอ อย่าง Despicable Me 3 ที่ขนพวกมินเนี่ยนมาสร้างสีสันและปิดท้ายเดือน ด้วยฟอร์มโคตรยักษ์ Transformers: The Last Knight

“เดือน กรกฎาคม”…ถึงเวลาพ่นใยโชว์เกรียน…หลังจากรอมาหลายปีกับโปรเจ็กต์ ระหว่างมาร์เวลกับโซนีที่ให้ สไปเดอร์แมน ฮีโร่แมงมุมกลับคืนสู่เหย้าของมาร์เวล หลังจากที่ปี 2016 ได้ปรากฎตัวครั้งแรกใน Civil War สร้างความชอบใจให้กับแฟนหนัง โดยในหนังเดี่ยวของ สไปเดอร์แมน ภาคใหม่นี้ ได้ ทอม ฮอลแลนด์ มาโชว์ลีลาพ่นใยและความเกรียนผนึกความเด็ด ด้วยการพาป๋าโทนี สตาร์ค มาร่วมมันส์ด้วย ส่วนอีกเรื่องที่ห้ามพลาดคือ War for the Planet of the Apes พิภพวานร หนังลิงจับปืนบุกโลก

“เดือนสิงหาคม”…หนังครบรสสุดเลยเดือนนี้…หนังภาคต่อสามเรื่องมาแบบจัดเต็ม Cars 3 แอนิเมชั่นพิกซาร์แข่งรถสุดมันส์ , Annabelle 2 การกลับมาของตุ๊กตาอาถรรพ์ ที่พร้อมทำให้คนดูสยองอีกครั้ง และขุนพันธ์ 2 หนังไทยที่มาพร้อมงานวิชวลดีล้ำๆ จากนั้นใน “เดือนกันยายน – ธันวาคม” มีมาให้ชมกับ Blade Runner , Insidious: Chapter 4 , Thor: Ragnarok , Justice League , Coco , Star Wars: Episode VIII และPitch Perfect 3

