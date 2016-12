สมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ประชุม 15 ชาติทั่วโลก ครั้งที่ 10

By Tipaporn Inpong

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2559 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก คณะเศษรฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่า ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ พร้อม รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร รักษาการแทนคณบดีฯ และ ผศ.ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฯ แถลงข่าว การเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 10 ( The 10 lnternetional Conference of the Thailand Econometric Society ) หรือ TES2017 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 ม.ค.2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ ฯ

คณะเศรษฐศาสตร์ฯได้จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติ ประเทศไทย มาแล้ว 9 ครั้ง ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐมิติ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนการสอน ทั้งจากทฤษฎีการวิเคราะห์และการวิจัย ในเชิงวิชาการด้านเศรษฐมิติ และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักเศรษฐมิติ นักเศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆทั่วโลก โดยหัวข้อในการจัดประชุมในปีนี้คือ Robustness in Econometrics

ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Professor Robert F. Engle ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัล Nobel Memorial Prize ในปี 2003 จาก Leonard m. Strn School fo Business NYU, USA มาเป็น Keynote speaker และในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Elvezio Ronchetti จาก Geneva School of Econometrics and Management University of Geneva, Switzerland และ Prof. Dr. Federico M. Bandi จาก Johns Hopkins University, USA มาเป็น Keynote speakers และมีการนำเสนอผลงานวิจัย จากคณาจารย์ นักศึกษา และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก กว่า 50 ท่าน จาก 15 ประเทศทั่วโลก คาดว่าปีนี้จะมากกว่า 300 คน จากปีที่ผ่านมา มีจำนวนมาก ถึง 600 คน

การจัดประชุมในครั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ฯได้รับความร่วมมือจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ หน่วยบริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มช.email: Thailand.econometri c.society@gmail.com โทรศัพท์ 053-942235 โทรสาร 053-942202 โดยผู้เข้าร่วมทั่วไป มีค่าลงทะเบียน 80 USD/3,000 บาท นักศึกษา 30 USD/1,200 บาท.