แพทตี้ ขึ้นเหนือ ร่วมเปิด Japan Village

“Japan Village” จัดกิจกรรม Opening Event กับโครงการที่รวบรวมสินค้า และบริการ การันตีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น บนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร บนถนนนิมมาน ซอย 15 ในบรรยากาศหรูหราตามสไตล์ Borderless Modern Design และพบกับดาราชื่อดัง น้องแพตตี้ – อังศุมาริน ที่จะมาสร้างสีสัน พร้อมกับแขกรับเชิญจากประเทศญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้สนุกไปกับ After Party พิเศษสุด

คุณโคจิ โคระตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Across Thailand ผู้บริหารโครงการ “Japan Village” ชวนนักช้อป นักชิม ที่หลงไหลสินค้าคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ร้านอาหาร ร้านเสริมความงาม และบาร์ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ ในบรรยากาศ Borderless Modern Design เน้นความเป็นส่วนตัว และมุมพักผ่อน สร้างสรรค์โครงการคุณภาพโดยทีมงานชาวญีปุ่่น อาทิ การวางแผนและการผลิต โดย Akinobu Hiasa บริษัท Agecreer Co., Ltd. งานสถาปัตยกรรมภายใน งานศิลปะ โดย Koji Miyaoka บริษัท STRAS Ltd. การฝึกอบรมบุคลากร ออกแบบเว็บไซค์ ออกแบบกราฟฟิค โดยบริษัท SOARS Co.,Ltd. โครงการตั้งอยู่บนถนนนิมมาน ซอย 15 บนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร เป็นอาคาร 2 ชั้น มีพื้นที่ส่วนกลางแจ้ง ภายในโครงการแบ่งโซนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการของทุกท่าน