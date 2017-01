รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ผู้หญิงเก่งได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 จากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงในการทำงานเพื่อองค์กร เพื่อวิชาชีพการพยาบาล จึงได้ริเริ่มโครงการหลายโครงการที่พัฒนาวิชาชีพพยาบาลทั้งประเทศ มิได้เฉพาะสถาบันการศึกษาพยาบาลใดสถาบันหนึ่ง เพื่อต้องการให้วิชาชีพการพยาบาลก้าวหน้า และเป็นที่ยอมรับในสังคมไปพร้อมๆ กัน และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ อาทิ ได้รับเลือกตั้งจากประเทศสมาชิก 130 ประเทศของสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurse) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้เป็นกรรมการอำนวยการ (Board of Director) หนึ่งวาระในเวลาสี่ปี โดยได้รับเชิญจากสภาการพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN) ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฝ้าติดตามการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รวมถึงได้รับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกในฐานะผู้แทนผู้นำวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นกรรมการใน WHO Global Advisory Group on Nursing and Midwifery ซึ่งปฏิบัติภารกิจนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลก สำนักงานใหญ่ ให้เป็นกรรมการใน WHO Technical Working Group เพื่อจัดทำ Global Health Workers Policy และ Codes of Practice (2 Years Term) และได้รับเลือกเป็น Steering Group for International Regulatory Authorities on Nursing and Midwifery ในระดับภูมิภาค ท่านได้รับเชิญจากองค์กรอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ WHO Short-Term Consultant for Nursing and Midwifery Development ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ประเทศอินเดีย เนปาล พม่า อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ และได้รับเลือกเป็น Steering Group for Western Pacific and South-East Asia Regions on Nursing and Regulatory Authorities ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยในการจัดทำร่าง ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Services และได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธาน ASEAN Joint Co-ordinating Committee on Nursing for the Implementation of the ASEAN MRA on Nursing Services in the ASEAN Countries เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกถา และวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการทั้งระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการเมือง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลคนแรก ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ประเภทสรรหาภาควิชาชีพ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง นับเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญนี้ ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจของรัฐสภาและทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญหลายคณะ รวมทั้งทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยไปประชุมองค์การรัฐสภาระดับอนุภูมิภาค กลุ่มภูมิภาค และระดับนานาชาติ หลายครั้ง รวมถึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการประชุมสมัชชาสมาชิกรัฐสภาแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) และการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 122 (122nd General Assembly of the Inter-Parliamentary Union) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เป็นผู้ที่มีผลงานที่ประจักษ์ชัดถึงความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง และเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพการพยาบาล สังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แก่ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป