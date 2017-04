ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนฤดูร้อน ชิงแชมป์ To Be Number One ปี 2560

By vitaya sridaorueng

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.การแข่งขันฟุตบอล กีฬายุวชนฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้ง 33 ประจำปี 2560

รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 28 ระหว่าง ทีม A “โรงเรียนวชิราลัย” และ ทีม B “ลำพูนวอริเออร์ จูเนียร์” ผลการแข่งขัน โดย 1 ต่อ 0 โดยทีม “ลำพูนวอริเออร์จูเนียร์ ” ชนะเลิศ

เวลา 10.00 น. การข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 29 ระหว่าง ทีม “โรงเรียนอนุบาลวรานีกูล” และทีม “โรงเรียนวชิราลัย” ตลอดการแข่งขันทำประตูกันไม่ได้ ต้องตัดสินโดยการยิงลูกโทษ เป็นการตั้งเตะทำคะแนนในการแข่งขันฟุตบอล โดยลูกฟุตบอลจะอยู่ในตำแหน่ง หน้าประตูห่างมาเป็นระยะ 12 หลา ผลการยิงลูกโทษ 8-9 โดยชนะเลิศทีม “โรงเรียนวชิราลัย” ชนะเลิศแชมป์ To Be Number One ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่